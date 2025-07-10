Amasya'da Tır ve Kamyonet Kavşakta Çarpıştı: 2 Yaralı

Amasya'da Tır ve Kamyonet Kavşakta Çarpıştı: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da meydana gelen kazada, yüklü tır ve kamyonet kavşakta çarpışarak tarlaya uçarak durdu. Kazada 2 kişi yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Amasya'da kavşakta çarpışan tır ile kamyonet tarlaya uçtu. 2 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Ayhan K. yönetimindeki 34 HN 0005 plakalı araç yüklü tır, Amasya-Tokat kara yolu Sevincer köyü kavşağında önüne çıkan İsa C.'nin kullandığı 05 AER 539 plakalı kamyonetle çarpıştı. Tır ve önünde sürüklenen kamyonet patlıcan ekili tarlaya uçtu. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine, polis, jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan kazayla inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Edin Dzeko yeni takımına imzayı attı

Resmen açıklandı! Fenerbahçe'den İtalya'ya gitti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP'li Yönter: Dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak

MHP'nin kilit ismi: Dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.