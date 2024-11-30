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Amasya'da Tır Kazası: Sürücü Yaralandı

Amasya'da Tır Kazası: Sürücü Yaralandı
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Amasya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden tır devrildi. Dorsedeki malzemelerin yola saçılması nedeniyle karayolu trafiğe kapandı. Sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Amasya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır kaza yaptı. Tırın kupası şaha kalkarken, dorsedeki malzemeleri yola dağıldı.

Edinilen bilgilere göre, Amasya'dan Erzurum yönüne doğru gitmekte olan Ersin Çelik (36) yönetimindeki 25 ABZ 740 plakalı tır, Taşova Dörtyol Köyü mevkii yakınlarında devrildi. Mermer, sıvı deterjan ve mobilya yüklü tırdan yola saçılan malzemeler, karayolunun bir süre ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu sürücü Ersin Çelik yaralanırken, yol yaklaşık 3 saat boyunca trafiğe kapalı kaldı. Çekici ve vinç yardımıyla devrilen tır kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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