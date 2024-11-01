Üye Girişi
Haberler

Amasya'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Amasya'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da bir otomobilin tır dorsesine arkadan çarpması sonucu biri ağır olmak üzere toplam 2 kişi yaralandı. Kazada otomobilin ön kısmı parçalanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Amasya'da tırın dorsesine arkadan çarpan otomobildeki biri ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ali Tayyare yönetimindeki 05 ACF 770 plakalı otomobil, Göllü Bağları Mahallesi Mobilyacılar Sitesi civarında karşı istikamete geçmek için duraklama yapan Musa Akyazı'nın kullandığı 42 APC 873 plakalı tırır dorsesine çarptı.

Ön kısmı parçalanan otomobilde sıkışan sürücü ve yanındaki Şevval Tayyare'yi olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Tayyare'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler

Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler

 CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu

Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanları için sessizliğini bozdu

 Esenyurt'ta Ahmet Özer'in fotoğrafları bilboardlardan kaldırılıp yerine Türk Bayrakları asıldı

Kayyum Can Aksoy ilçedeki billboardları tek tek değiştirdi
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, hilekar firmaların listesini güncelledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MARATON KOŞUSU NE ZAMAN? İstanbul Maraton koşusu saat kaçta, nerede? MasterChef Tarhana çorbası tarifi! Tarhana çorbası nasıl yapılır, malzemeler neler? Pazar günü hangi yollar kapalı? (Maraton halk koşusu) Clandras Köprüsü nerede, nasıl gidilir? Clandras Köprüsü ile Uşak arası kaç km? Esenyurt'a gitmeyen belediye başkanları kim? (CHP Belediye Başkanları) Özkan Yalım kimdir? Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım kaç yaşında ve nereli? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 1 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Uşak nerede, hangi bölgeye ait? Uşak'ın neyi meşhur, nereler gezilir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Yemekteyiz'de haftanın birincisi ve ödülün sahibi kim oldu? Galatasaray- Tottenham maçı ne zaman? Galatasaray- Tottenham maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.