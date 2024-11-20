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Amasya'da Tır Devrildi: Sürücü Kurtarıldı

Amasya'da Tır Devrildi: Sürücü Kurtarıldı
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Amasya'da preslenmiş hurda malzemesi yüklü bir tır devrildi. Sürücü, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Amasya'da preslenmiş hurda malzemesi yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi. Araçta sıkışan sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih V. yönetimindeki 46 AAV 373 plakalı tır, geç saatlerde Amasya merkez otobüs terminali yakınlarında kavşaktan yola girdikten sonra kontrolden çıkarak devrildi. Aydınlatma direğine ve bariyerlere çarparak yan devrilen tırın taşıdığı preslenmiş hurda malzemeleri yola dağıldı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, acil sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Tırın altında sıkışan sürücü için kurtarma ekipleri zamanla yarıştı. Yoğun çabalar sonucu kurtarılan sürücünün şok geçirdiği görüldü. Yapılan ilk müdahale sonrasında ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yola dağılan ağır hurda malzemeleri iş makinesi yardımıyla temizlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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