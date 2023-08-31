Amasya'da TIR'da 39 kaçak göçmen yakalandı

AMASYA'da polisin yaptığı yol kontrolünde 39 düzensiz göçmen yakalandı. 1 kişi gözaltına alındı.

Erzurum üzerinden Amasya'ya gelen H.A. yönetimindeki 25 AVC 333 plakalı TIR, bugün öğle saatlerinde uygulama noktasında durduruldu. Yapılan kontrollerde TIR'ın dorse kısmında yaşları 18 ile 30 arasında değişen 39 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen göçmenlerin parmak izleri alındı. Ardından da sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

TIR sürücüsü H.A. ise bu işin organizasyonunu yürüttüğü gerekçesiyle gözaltına alındı. H.A.?nın emniyetteki işlemleri sürüyor.