Amasya'da Ticari Taksi ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde ticari taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Mahsen Mahallesi Halim Seyit Efendi Caddesi'nde N.G yönetimindeki 05 T 5145 plakalı ticari taksi ile V.K'nın kullandığı 05 FM 781 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yan yatan ticari taksinin sürücüsü ve yolcu V.K ile diğer otomobildeki N.C.Ö hafif şekilde yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA