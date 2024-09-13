Amasya'da Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Alevler fabrikanın diğer bölümlere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Merzifon Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Şen Tekstil firmasına ait fabrika mesai çıkışı sonrasında dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Bunun üzene bölgeye itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ütü bölümündeki alevler, fabrikanın geneline sıçramadan söndürüldü. Hasar tespiti yapılan fabrikadaki yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - AMASYA