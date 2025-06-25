Amasya'da Tek Katlı Kerpiç Ev Yangında Küle Döndü
Amasya'nın Ovasaray köyünde Hamit Çıtır'a ait tek katlı kerpiç evde çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşların müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonrası ev tamamen kül oldu, jandarma inceleme başlattı.
Amasya'da bir köyde tek katlı kerpiç ev çıkan yangında küle döndü.
Edinilen bilgiye göre, Ovasaray köyünde Hamit Çıtır'a ait tek katlı kerpiç evde başlayan yangında alevler kısa sürede yayıldı. Durumun bildirilmesi üzerine köye il merkezinden itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler vatandaşların ve itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.
İçinde kimsenin yaşamadığı evde çıkan yangına ilişkin jandarma ekipleri inceleme başlattı. - AMASYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa