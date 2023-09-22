Amasya'da Taşla Vurularak Öldürülen Kişinin Katil Zanlısı Tutuklandı

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, başına taşla vurularak öldürülüp daha sonrada otomobiliyle ateşe verilen Yılmaz Uyanık'ın (37) katil şüphelisi Ahmet Mutlu (39) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Salı günü akşam saatlerinde Merzifon ilçesi Sarıbuğday köyü Gölet mevkisinde meydana geldi. Araç yangını ihbarı üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, otomobilin içinde kimliği belirsiz bir erkek cesedi buldu. Olayın cinayet olabileceği şüphesi üzerine Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yaptığı 6 saatlik çalışma sonucu otomobilde bulunan cesedin Yılmaz Uyanık'a ait olduğu belirlendi.Jandarma olayın şüphelisinin Ahmet Mutlu olduğunu, Uyanık'ı başına taşla vurarak öldürdüğü, ardından otomobili ateşe verdiğini tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan Ahmet Mutlu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Yılmaz Uyanık ise dün Merzifon ilçesinde toprağa verildi. (DHA)