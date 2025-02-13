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Amasya'da Sosyal Medya Üzerinden Haksız Yardım Toplayan 8 Şüpheli Tutuklandı

Amasya'da Sosyal Medya Üzerinden Haksız Yardım Toplayan 8 Şüpheli Tutuklandı
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Amasya'da sosyal medya üzerinden hasta ve mağdur kişilerin görüntülerini kullanarak 16 bin 398 kişiden 10 milyon TL'den fazla haksız yardım toplayan dolandırıcılara yönelik düzenlenen operasyonda, 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Sosyal medya üzerinden hasta ve mağdur kişilerin görüntülerini kullanarak Amasya'da 40, toplamda ise 16 bin 398 kişiden 10 milyon TL'de fazla haksız yardım toplayan dolandırıcılara yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Amasya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medyada çeşitli yardım hesapları oluşturarak yardıma muhtaç kişilerin, özellikle çocukların fotoğraf ve videolarını paylaşıp tedavi, bakım amaçlı yardım talep ettikleri, bu hesaplar aracılığıyla Amasya'da 40 kişi olmak üzere, 81 ilde toplam 16 bin 398 kişiden 10 milyon 334 bin TL yardım parası toplandığı belirlendi.

Paraları toplayan kişilerin şahsi olarak alışveriş harcamalarında, fatura ödemelerinde, oyun ve bahis sitelerinde, altın alımlarında, sosyal medya üzerinde yayınlanan reklam ücretlerinin karşılanmasında bu paraları harcadığı tespit edildi.

Kimlik bilgileri tespit edilen şahıslara yönelik olarak Diyarbakır ve Mersin'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Amasya'ya getirilerek adliyeye sevk edilen şüpheliler C.A., N.A., H.S., C.S., B.S., M.S. ve H.S. isimli 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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