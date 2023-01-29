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Amasya'da şömine bacasından çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu

3. Sayfa Haberleri

Amasya'da bir bağevinin şömine bacasından yükselen kıvılcımlar yangına neden oldu.

Amasya'da bir bağevinin şömine bacasından yükselen kıvılcımlar yangına neden oldu. İçerideki 5 gencin kaçarak kurtulduğu yangında evin çatı kısmı tamamen yandı.

Edinilen bilgiye göre, Akbilek Mahallesi Artin Bağları mevkiinde Sulhi Ergöz'e ait tek katlı bağevinde yangın çıktı. O sırada içeride bulunan 5 genç alevleri fark ederek dışarı çıkmayı başardı. Dumanların yükseldiği olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Evin çatısını saran alevler yaklaşık bir saati bulan müdahale sonucu söndürüldü. İlk incelemede şömine bacasındaki kıvılcımların yangına neden olduğu belirlendi. Mahalle muhtarı Bekir Türkmen, evin içindeki gençlerin 2 köpeği de alevlerden kurtardığını söyledi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Amasya 3. Sayfa Haberler

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