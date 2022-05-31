Amasya'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi - Haberler

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Amasya'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Amasya'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi Amasya'da, akşam saatlerinde yağmurla birlikte etkili olan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Amasya'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi

AMASYA - Amasya'da, akşam saatlerinde yağmurla birlikte etkili olan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Taşova'da son günlerde mevsim normallerinin üzerinde olan hava sıcaklığı, akşam saatlerinde yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı.

Akşam saatlerinde başlayan yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlatırken görsel şölen oluşturdu.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Amasya 3. Sayfa Haberler

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