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Amasya'da Silah Ticareti Operasyonu: Bir Tutuklama

Amasya'da Silah Ticareti Operasyonu: Bir Tutuklama
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Amasya'da düzenlenen operasyonda polisin silah ticareti yaptığı tespit edilen şahsın ev ve işyerinde 4 ruhsatsız tabanca ile mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan S.G. tutuklandı.

Amasya'da polisin silah ticareti yaptığı tespit edilen şahsın ev ve işyerinde yaptığı aramada 4 ruhsatsız tabanca ile bir miktar mühimmat ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri Merzifon'da yaşayan bir şahsın silah ticareti yaptığı yönündeki tespitleri sonrasında şahsın ev ve iş yerine yönelik operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 3 adet 7.65 çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet 9.19 çapında ruhsatsız tabanca, 125 adet 9.19 mm çapında fişek ve 48 adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli S.G. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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