Amasya'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Amasya'da seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. Çevredekilere korku dolu anlar yaşatan araç yangınını itfaiye ekipleri söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Akbilek Mahallesi civarında Yunis Soylu yönetimindeki 05 HD 192 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden sürücü, otomobili yol kenarında durdurup itfaiyeye haber verdi. Aracın ön tarafından dumanlar ve alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polise ve itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Amasya Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi. - AMASYA