Amasya'da Seyir Halindeki Minibüs Alev Alev Yandı
Amasya'da bir minibüs seyir halindeyken aniden alev aldı. Sürücü, dumanları fark ettikten sonra minibüsü terk ederek yardım istedi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti, ancak minibüs kullanılamaz hale geldi. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.
Amasya'da seyir halindeki minibüs alev alev yandı.
Edinilen bilgilere göre, Boğazköy mevkii Duruca yolu kavşağında seyir halindeki 05 M 0028 plakalı minibüsten dumanlar yükselmesi üzerine sürücü İrfan K. minibüsten inerek yardım istedi. Kısa sürede alev topuna dönen minibüse itfaiye ekipleri müdahale etti. Söndürülen yangın sonrası minibüs kullanılamaz hale geldi.
Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA