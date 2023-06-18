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Amasya'da selde mahsur kalan otomobildeki 4 kişiyi kurtarıldı

Amasya'da selde mahsur kalan otomobildeki 4 kişiyi kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Amasya'da sağanak sonrası oluşan sel nedeniyle Osmancık-Merzifon karayolu ulaşıma kapandı.

Amasya'da sağanak sonrası oluşan sel nedeniyle Osmancık-Merzifon karayolu ulaşıma kapandı. Sel sularına kapılan otomobildeki 4 kişiyi ekipler kurtardı.

Yoğun yağışla birlikte dere yatağında oluşan taşkın ulaşımda aksamaya neden oldu. Araçlar yolda mahsur kaldı. Ekiplerin çalışması sonrası yol çift yönlü trafiğe açıldı.

Sel sularına kapılan otomobilin içindeki 4 kişi tahliye edildi. Ters dönen otomobil iş makinesinin desteğiyle kurtarıldı. Otomobil kullanılamaz hale geldi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Amasya 3. Sayfa Haberler

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