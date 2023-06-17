Amasya'da sel yolu kapattı, araçlar yolda mahsur kaldı

Amasya'da sağanak sonrası oluşan sel nedeniyle Osmancık-Merzifon karayolu araç trafiğine kapandı. Araçlar yolda mahsur kaldı.

Amasya'da yağışlar nedeniyle dere yatağındaki taşkın ulaşımda aksamaya neden oldu. Trafik, İstanbul istikametinde polis ekipleri kontrolünde kısmi olarak veriliyor. Ekipler yolda çalışma başlattı. - AMASYA