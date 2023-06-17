Üye Girişi
Haberler
Amasya'da sel yolu kapattı, araçlar yolda mahsur kaldı

Amasya'da sel yolu kapattı, araçlar yolda mahsur kaldı

3. Sayfa Haberleri

Amasya'da sağanak sonrası oluşan sel nedeniyle Osmancık-Merzifon karayolu araç trafiğine kapandı.

Amasya'da sağanak sonrası oluşan sel nedeniyle Osmancık-Merzifon karayolu araç trafiğine kapandı. Araçlar yolda mahsur kaldı.

Amasya'da yağışlar nedeniyle dere yatağındaki taşkın ulaşımda aksamaya neden oldu. Trafik, İstanbul istikametinde polis ekipleri kontrolünde kısmi olarak veriliyor. Ekipler yolda çalışma başlattı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Amasya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title