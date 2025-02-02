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Amasya'da Saman Yüklü Traktör Devrildi

Amasya'da Saman Yüklü Traktör Devrildi
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Amasya'da seyir halindeyken römorku devrilen saman yüklü traktörün görüntüleri cep telefonuyla kaydedildi. Kazada sürücü ve yanındaki kişi yaralanmadan kurtuldu.

Amasya'da seyir halindeki saman yüklü traktörün römorku yan yatarak devrildi. Balyaların yola dağıldığı o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Amasya – Mecitözü yolu Çavuş köyü civarında saman balyaları taşıyan traktörün römorku dengesinin kaybedilmesi üzerine yan yattı. Üstündeki saman balyaları yola dağıldı. Traktör sürücüsü ve yanındaki kişi kazayı şans eseri yaralanmadan atlattı. Kaza yerine giden Karayolları ekipleri balyaların taşınması için çalışma başlattı.

O anları peşlerinden gelen araçtakiler cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntüledi. Kaza anını endişeyle görüntüleyen Yavuz Dülger, "Traktör sağ tarafa eğimli bir şekilde gidiyordu. Tehlikeyi fark edince yavaşladık. Sürücüyü uyarmayı düşünürken bir anda römork ve balyalar devrildi" dedi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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