Amasya'da sağanak sonrası Osmancık-Merzifon karayolu trafiğe kapandı
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Amasya'da sağanak sonrası Osmancık-Merzifon karayolu trafiğe kapandı Amasya'da sağanak sonrası oluşan sel nedeniyle Osmancık-Merzifon karayolu araç trafiğine kapandı.
Amasya'da sağanak sonrası Osmancık-Merzifon karayolu trafiğe kapandı
AMASYA - Amasya'da sağanak sonrası oluşan sel nedeniyle Osmancık-Merzifon karayolu araç trafiğine kapandı. Araçlar yolda mahsur kaldı.
Yoğun yağışlar nedeniyle oluşan dere yatağındaki taşkın nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor. Trafik, İstanbul istikametinde polis ekipleri kontrolünde kısmi olarak veriliyor.
Ekipler yolda çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - 3. Sayfa