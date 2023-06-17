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Amasya'da sağanak sonrası Osmancık-Merzifon karayolu trafiğe kapandı

3. Sayfa Haberleri

Amasya'da sağanak sonrası Osmancık-Merzifon karayolu trafiğe kapandı Amasya'da sağanak sonrası oluşan sel nedeniyle Osmancık-Merzifon karayolu araç trafiğine kapandı.

Amasya'da sağanak sonrası Osmancık-Merzifon karayolu trafiğe kapandı

AMASYA - Amasya'da sağanak sonrası oluşan sel nedeniyle Osmancık-Merzifon karayolu araç trafiğine kapandı. Araçlar yolda mahsur kaldı.

Yoğun yağışlar nedeniyle oluşan dere yatağındaki taşkın nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor. Trafik, İstanbul istikametinde polis ekipleri kontrolünde kısmi olarak veriliyor.

Ekipler yolda çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - 3. Sayfa

Tragger Amasya 3. Sayfa Haberler

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