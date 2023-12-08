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Amasya'da restoranda çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

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Amasya'da bir restoranda yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kurusıkıdan bozma tabancayla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Amasya'da bir restoranda yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kurusıkıdan bozma tabancayla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Hatuniye Mahallesi'ndeki bir restoranın önünde kavga çıktı. Kurusıkıdan bozma tabancayla ateş açılması sonucu Altan Merdan O. ve Muhammed Batuhan K.'nin ayağına mermi isabet etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis yoğun güvenlik önlemi alırken olayın aydınlatılması için bölgede geniş çaplı inceleme başlatıldı. Olayla ilgili 5 kişi ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Amasya kavga Olay Güvenlik Yaralanma 3. Sayfa Güncel Haberler

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