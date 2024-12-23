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Amasya'da Polis Kontrol Noktasında 4 Kaçak Göçmen Yakalandı

Amasya'da Polis Kontrol Noktasında 4 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Amasya'da bir kontrol noktasında durdurulan otomobilde 4 Afganistan uyruklu kaçak göçmen bulundu. Sürücü ve yanındaki şahıs gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından göçmen merkezine teslim edilecek.

Amasya'da polis kontrol noktasında durdurulan bir otomobilin arka koltuğunda Afganistan uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü ve yanındaki şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, doğu illerinden İstanbul yönüne doğru gitmekte olan bir otomobil, Amasya girişinde kontrol noktasında polisler tarafından durduruldu. Otomobilin arka koltuğunda 4 kaçak göçmen bulundu. Gözaltına alınan göçmenler ve Samsun nüfusuna kayıtlı sürücü M.C. ile yanındaki Malatya nüfusuna kayıtlı Ş.N.E. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaçak göçmenlerin adli ve idari işlemlerin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edileceği bildirildi.

Amasya polisi aynı noktada 5 gün önce durdurduğu bir minibüste de 20 kaçak göçmen yakalamıştı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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