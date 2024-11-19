Üye Girişi
Haberler

Amasya'da Polis, Kaçak Göçmenleri Arı Kovanlarının Altında Buldu

Amasya'da Polis, Kaçak Göçmenleri Arı Kovanlarının Altında Buldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, polisin durdurduğu bir araçta yapılan aramada boş arı kovanlarının altında 4 kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücüsü ve yanındaki şahıs gözaltına alındı.

Amasya'da polisin durdurduğu bir araçta yapılan aramada boş arı kovanlarının altına saklanan 4 kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücüsü ve yanındaki şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ağrı Doğubeyazıt'tan Sakarya'ya doğru gitmek olan bir panelvan araç, Amasya'nın Merzifon ilçesinde polis noktasında durduruldu. Aracın arka kısımda şüphelendikleri boş arı kovanlarının üstündeki örtüyü açan ekipler, gizli bölmenin içinde Afganistan uyruklu 4 kaçak göçmenle karşılaştı. Saklandıkları yerden çıkartılan kaçak göçmenler Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Amasya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri bu kişilerle ilgili işlem başlattı.

Ardahan nüfusuna kayıtlı araç sürücüsü T.Y ve yanındaki G.O gözaltına alındı. 4 kaçak göçmenin gerekli adli ve idari işlemlerin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edileceği bildirildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yasadışı bahis soruşturması büyüyor! 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı

Yasadışı bahis soruşturmasında 7 fenomen hakkında yakalama kararı

 Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu

Zelenski ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu

 Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı

İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı
Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

Sanığın sözleri Mahkeme Başkanı'nı kızdırdı: Bana akıl vermeyin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bir Gece Masalı 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Gece Masalı 13. bölüm fragmanı izleme link var mı? Milli Takım A Ligi'ne nasıl yükselir (İHTİMALLER)? KOSKİ Konya su kesintisi! 19-20 Kasım Meram, Beyşehir, Çumra su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 5 bin liralık banknot çıkacak mı? Bahar CANLI izle! SHOW TV Bahar 25. bölüm CANLI izleme linki! ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Konyaaltı, Serik 19-20 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Şaban Oğlu Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Şaban Oğlu Şaban filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi! 19-20 Kasım Çukurova, Karataş, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Torreira Galatasaray'dan gidecek mi? TP Petrol satıldı mı, kim aldı? TP Petrol sahibi kim oldu? Karadağ - Türkiye maçı muhtemel 11'ler! A Milli Takım muhtemel 11'i
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.