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Amasya'da Otomobilin Tıra Çarpması Sonucu 2 Yaralı

Amasya'da Otomobilin Tıra Çarpması Sonucu 2 Yaralı
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Amasya'da bir otomobilin duraklama yapan tıra çarpması sonucu sürücü ve eşi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları çıkardı, sürücünün hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Amasya'da 2 kişinin bulunduğu otomobil önünde duran tıra hızla çarptı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Ali Tayyare (26) yönetimindeki 05 ACF 770 plakalı otomobil, Göllü Bağları Mahallesi Mobilyacılar Sitesi civarında karşı istikamete geçmek için duraklama yapan Musa Akyazı'nın kullandığı 42 APC 873 plakalı tırın dorsesine çarptı.

Ön kısmı parçalanan otomobilde sıkışan sürücü ve yanındaki eşi Şevval Tayyare'yi (22) olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Tayyare'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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