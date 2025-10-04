Amasya'da Otomobil ve Tır Çarpıştı: 1 Ağır 5 Yaralı

Amasya'da otomobilin tırla çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zeki K. yönetimindeki 34 NUK 116 plakalı otomobil, Saraycık kavşağı mevkiinde Tunahan K. idaresindeki 55 PJ 752 plakalı tırla çarpıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ve aynı araçtaki Ali K., Tuncay T., Sibel T. ile Mavili T. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Zeki K.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA