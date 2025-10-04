Haberler

Amasya'da Otomobil ve Tır Çarpıştı: 1 Ağır 5 Yaralı

Amasya'da Otomobil ve Tır Çarpıştı: 1 Ağır 5 Yaralı
Amasya'da meydana gelen kazada, otomobilin tırla çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Amasya'da otomobilin tırla çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zeki K. yönetimindeki 34 NUK 116 plakalı otomobil, Saraycık kavşağı mevkiinde Tunahan K. idaresindeki 55 PJ 752 plakalı tırla çarpıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ve aynı araçtaki Ali K., Tuncay T., Sibel T. ile Mavili T. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Zeki K.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
