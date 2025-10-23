Amasya'da Otomobil Kazasında 4 Üniversite Öğrencisi Yaralandı

Amasya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarpıp yoldan yaklaşık 5 metre aşağıdaki bahçeye uçtu. Kazada 4 üniversite öğrencisi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, okula giden Amasya Üniversitesi öğrencilerinin içindeki 06 CVE 806 plakalı otomobil, Helvacı Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Savrulan otomobil, yaklaşık 5 metre aşağıdaki bahçeye uçtu.

Kazada otomobilin sürücüsü Dilan A. (22) ile araçta bulunan Ebru O. (19), Aysude E. (21) ve Emirhan B. (20) yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Bahçedeki otomobil vinçle çıkartıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA