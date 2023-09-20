Amasya'da Otomobil İçinde Ceset Bulundu

1) TAŞLA ÖLDÜRÜP, CESEDİ KOYDUĞU OTOMOBİLİ DE YAKTI

AMASYA'nın Merzifon İlçesinde Yılmaz Uyanık'ın (37) cesedi yakılan bir otomobilinin içinde bulundu. Jandarma, cinayet şüphelisi A.M.'yi (39) gözaltına aldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Merzifon ilçesi Sarıbuğday köyü Gölet mevkinde meydana geldi. Araç yangını ihbarı üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, otomobilin içinde kimliği belirsiz bir erkek cesedi buldu. Oayın cinayet olabileceği şüphesi üzerine Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekiplerin yaptığı 6 saatlik çalışma sonucu otomobilde bulunan cesedin Yılmaz Uyanık'a ait olduğu belirlendi. Olayın şüphelisinin de A.M. olduğu, Yılmaz Uyanık'ı başına taşla vurarak öldürdüğü, ardından otomobili ateşe verdiği tespit edildi. A.M. gözaltına alındı. olayla ilgili soruşturma sürüyor.