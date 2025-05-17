Amasya'da Otomobil Hafif Ticari Araca Çarptı, Takla Attı

Amasya'da Otomobil Hafif Ticari Araca Çarptı, Takla Attı
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Amasya'da hızla giden bir otomobil, önündeki hafif ticari araca çarparak takla atıp şarampole uçtu. Sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Amasya'da hızla seyir halinde olan otomobil önündeki hafif ticari araca çarparak takla atıp şarampole uçtu. Kaza anı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya'dan Çorum yönüne hızla giden Oğuzhan Aday yönetimindeki 19 AGA 149 plakalı otomobil, Yıldızköy mevkisinde önünde seyir halinde olup kavşakta dönüşe geçmeye çalışan Mehmet Çelik'in kullandığı 34 GSJ 798 plakalı hafif ticari araca çarptı. Savrulan otomobil, takla atıp şarampole uçtu. İçerde sıkışan sürücü çevreden yetişenlerin ve itfaiye ekibinin yardımıyla çıkartıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılarak yaralı tedavi altına alındı.

Hızla gelen otomobilin aracına çarptığı kaza anını anlatan sürücü Mehmet Çelik, "Çok hızlı geliyordu. Geldiğini bile görmedim. Karşı şeride girip benim aracıma çarptı" dedi.

Çelik, İstanbul'dan memleketi Amasya'nın Göynücek ilçesine gelirken varacağı yere yarım saat kala yaşanan kazayı yaralanmadan atlattıklarını söyledi.

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansırken, polis ve jandarma ekipleri inceleme başlattı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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