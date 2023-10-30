Amasya'da otobüste uyuşturucu ele geçirildi

Amasya'da şehirlerarası otobüsteki bir yolcunun üzerinde ve eşyaları arasında 202 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramada şüpheli gözaltına alındı.

Amasya'da şehirlerarası otobüsteki bir yolcunun üzerinde ve eşyaları arasında 202 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadeleyle ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, Suluova ilçesindeki yol kontrolünde şehirlerarası otobüste arama yapıldı.

Kontrolde, bir şüpheli şahsın üzerinde ve eşyaları arasında yapılan aramada 202 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Şüpheli, gözaltına alındı.