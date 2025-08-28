Amasya'da Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor

Amasya'da Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor
Güncelleme:
Amasya'nın Kızılkışlacık köyü Başyurt Yaylası mevkisinde çıkan orman yangını hızla yayıldı. Yangına helikopter ve arazözlerle müdahale ediliyor.

Amasya'da ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya merkeze bağlı Kızılkışlacık köyü Başyurt Yaylası mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı. Yangın bölgesine AFAD, orman, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlere 1 helikopter, 12 arazöz ve 190 personelle müdahale ediliyor. - AMASYA

