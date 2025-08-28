Amasya'da Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor

Amasya'da ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya merkeze bağlı Kızılkışlacık köyü Başyurt Yaylası mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı. Yangın bölgesine AFAD, orman, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlere 1 helikopter, 12 arazöz ve 190 personelle müdahale ediliyor. - AMASYA