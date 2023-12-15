Amasya'da öğrenci servisi ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada, öğrenci servisi ile 2 otomobil çarpıştı ve 5'i öğrenci toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde öğrenci servisi ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5'i öğrenci toplam 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin A. yönetimindeki 05 S 5234 plakalı öğrenci servisi, Çaybaşı köyü civarında kavşakta Mustafa G. yönetimindeki 34 ELJ 355 plakalı otomobille çarpıştı. Araçlardan kopan parçalar Seval S.'nin kullandığı 19 DT 143 plakalı otomobilin de kazaya karışmasına neden oldu.

Kazanın bildirilmesi üzerine polis, acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Serviste bulunan 5 öğrenci ile 2 sürücü yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Merzifon Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA