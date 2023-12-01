Amasya'da oğlu tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşanan olayda, Ali Ekber B. isimli kişi oğlu tarafından tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Tartışmanın büyümesi sonucu Atilla B. isimli şahıs, av tüfeğiyle babasına ateş etti. Olay yerinde yaşamını yitiren Ali Ekber B.'nin oğlu jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde oğlu tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.
Ali Ekber B. (71) ile oğlu Atilla B. (49) arasında İmirler köyündeki evlerinin bahçesinde tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Atilla B, evden aldığı av tüfeğiyle babasına ateş etti.
Vücuduna saçmalar isabet eden Ali Ekber B, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Atilla B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.