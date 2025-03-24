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Amasya'da Ocaktan Sızan Gazdan Zehirlenen Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

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Amasya'da mutfakta açık unutulan ocaktan sızan gaz nedeniyle zehirlenen 76 yaşındaki Fatma Kılıç, iki gündür haber alınamayınca komşuları tarafından bulundu. Olayın ardından yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Amasya'da ocaktan sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti

AMASYA - Amasya'da evindeki ocaktan sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti. Acı olay, yalnız yaşayan Fatma Kılıç'ın 2 gündür telefonlarına bakmamasından endişelenen il dışındaki akrabalarının durumu komşularına bildirmesiyle ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Üçler Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın en üst katındaki dairede yalnız yaşayan Fatma Kılıç (76), mutfakta açık unutulan ocaktan sızan gazdan zehirlendi. 2 gündür telefonla Kılıç'a ulaşamayan il dışındaki akrabaları, endişelenip komşularından yardım istedi. Evin kapısını çalan komşuları içeriden ses gelmeyince şüphelenip durumu polise bildirdi.

Eve 6 ay önce taşınmış

İtfaiye ekibiyle birlikte daireye giren polis ekipleri, mutfağa serdiği yatağın içinde hareketsiz halde yatan yaşlı kadınla karşılaştı. Acil sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği yaşlı kadının 6 ay önce kiralayıp taşındığı evden çıkartılan cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. İl merkezine bağlı Ardıçlar köyünde defnedilecek yaşlı kadının vefatından büyük üzüntü duyduklarını anlatan Üçler Mahallesi Muhtarı Coşan Aylak, "Fatma teyzemiz çay içmek için ocağa çay koymuş. Yatağına yatmış. Çaydanlık taşınca sönen eski tip ocaktan sızan gaz nedeniyle zehirlenerek hayatını kaybettiğinin haberini aldık" diye konuştu. Mahalle sakinlerinden Macide Ağırman da daireye 6 ay önce taşınanın yaşlı kadından 2 gündür haber alınamaması üzerine dairenin kapısının açılmasıyla cansız bedeniyle karşılaşıldığını söyledi.

Amasya'da Ocaktan Sızan Gazdan Zehirlenen Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK - 3.Sayfa
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