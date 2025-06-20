Amasya'da Motosikletli Polis ile Ticari Taksi Çarpıştı: Polis Memuru Yaralı

Amasya'da motosikletli polisin ticari taksiyle çarptığı kazada polis memuru yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Ferhat Tüneli valilik çıkışındaki kavşakta Mustafa G. yönetimindeki 05 T 0098 plakalı ticari taksi ile polis memuru F.A.'nın kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazayı gören polis ekipleri yardıma koşarak durumu acil sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralı polis memuruna ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hastaneye kaldırılan polis memuru tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA