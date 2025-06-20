Amasya'da Motosikletli Polis ile Taksi Çarpıştı, Polis Yaralandı

Amasya'da motosikletli polis ile ticari taksi çarpıştı... Kaza anı kamerada

AMASYA - Amasya'da motosikletli polisin ticari taksiyle çarptığı kazada polis memuru yaralandı. Başında kask bulunan polis memurunun yere düştüğü kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Ferhat Tüneli valilik çıkışındaki kavşakta Mustafa G. yönetimindeki 05 T 0098 plakalı ticari taksi ile polis memuru Feyzullah A.nın kullandığı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazayı gören polis ekipleri yardıma koşarak durumu acil sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralı polis memuruna ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hastaneye kaldırılan polis memuru tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.