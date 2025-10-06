Amasya'da Motosiklet-Otomobil Çarpıştı: Anne ve İki Çocuğu Yaralandı

Amasya'da otomobil kavşakta motosikletle çarpıştı. Motosikletteki anne ve 2 çocuğu yaralandı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Ebru O.'nun kullandığı 60 ADE 385 plakalı motosiklet ile Burakhan G. yönetimindeki 05 ADR 634 plakalı otomobil, Kurtboğan Köprüsü kavşağında çarpıştı. Kazada motosikletteki sürücü anne ve 10 ile 13 yaşlarındaki 2 çocuğu sürücü çarpmanın etkisiyle savruldu. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Hayati tehlikeleri bulunmayan anne ve çocukları hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA