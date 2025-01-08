Amasya'da Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasında
Amasya'da Ferhat Tüneli'nde seyir halindeki motosiklet, bordür taşlarına çarparak devrildi. Sürücü ve arkadaşı yere düştü, motosiklet sürüklendi. İhbar sonrası polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Amasya'da Ferhat Tüneli'nde seyir halindeki motosiklet kontrolden çıkarak devrilip sürüklendi. Motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişinin düştüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, tünelde seyir halindeki motosiklet, yolun sağındaki bordür taşlara çarparak devrildi. Sürücü ve arkasında oturan arkadaşı yere düştü. Yerde sürüklenen motosiklet, metrelerce ileride durdu.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza, tünelin güvenlik kamerasına yansıdı. - AMASYA