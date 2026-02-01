Tünelde motosikletten düşüp metrelerce sürüklendi: Kaza anı kamerada

Amasya'da tünelde seyir halindeyken kontrolünü kaybettiği motosikletten düşen genç sürücü metrelerce sürüklendi. Gencin, kaskı sayesinde hayatının kurtulduğu o anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Ferhat Tüneli'nde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen motosiklet sürüklenirken, başını yere çarpan sürücü kaskı sayesinde kurtuldu. Motosikletle birlikte metrelerce sürüklendikten sonra ağaya kalkan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücünün yardımına, peşinden gelenler yetişti.

Kaza anı ise tünelin kameraları tarafından kaydedildi. - AMASYA