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Amasya'da Motosiklet Kazalarını Önleme Eğitimi

Amasya'da Motosiklet Kazalarını Önleme Eğitimi
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Amasya'da jandarma, motosiklet kazalarının önlenmesi ve güvenli sürüş için 155 kişiye eğitim verdi. Eğitimde jandarma, polis, itfaiye ekipleri ve motosiklet kulübü üyeleri yer aldı.

Amasya'da motosiklet kazalarının önlenmesi ve motosiklet sürücülerinde güvenli motosiklet kullanımıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla jandarma tarafından 155 kişiye eğitim verildi.

Bursa Jandarma Trafik Okul Komutanlığından görevlendirilen motosiklet eğitmenleri tarafından uygulanan eğitime jandarma, polis ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra motosiklet kulübü üyeleri de katıldı.

Eğitimde İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ramazan Yiğit de yer aldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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