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Amasya'da Metruk Ahşap Ev Alev Alev Yandı

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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, Kabriyel Özbal'a ait metruk ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 2 katlı metruk ahşap ev alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Çay Mahallesi Mirza Sokak'ta daha önceden vefat eden Kabriyel Özbal'a ait metruk haldeki ahşap evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın söndürüldü.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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