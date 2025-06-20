Amasya'da Lastiği Patlayan Kamyonet Devrildi, İki Kişi Yaralandı

Amasya'da Lastiği Patlayan Kamyonet Devrildi, İki Kişi Yaralandı
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Amasya'da patlayan lastiği nedeniyle kontrolden çıkan kamyonet yol kenarına devrildi. Kamyonetteki iki kişi yaralanırken, dağılan kepek çuvalları vatandaşlar tarafından toplandı.

Amasya'da lastiği patlayan kamyonet kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kamyonetten yola dağılan kepek çuvalları vatandaşların yardımıyla kaldırıldı. Kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Suluova Organize Sanayi Bölgesi (OSB) civarında seyir halinde olan 55 ZB 333 plakalı kamyonet lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kepek çuvalları da yola dağıldı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.Ç ve M.Ç ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Dağılan kepek çuvalları vatandaşların yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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