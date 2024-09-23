Amasya'da Kumar Oynayanlara Ceza Yağdı

Amasya'da polisin denetim yaptığı kıraathanede kumar oynadıkları belirlenen 5 şahsa 32 bin 125 TL idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro ekipleri il merkezinde bir kıraathanede yaptıkları denetimde 5 şahsın kumar oynadığını tespit etti. Bu şahısların kumar oyununda kullanmış oldukları para ve suç unsurları ele geçirildi. Kumar oynayan 5 şahsa 32 bin 125 TL idari işlem uygulandığı, iş yerine de kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada suçun önlenmesi, suç ve suçlularla mücadelenin aynı azim ve kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - AMASYA