Amasya'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Takla Attığı Kazada 3 Kişi Yaralandı
Amasya'da Mümin Yankaç'ın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Amasya'da kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Mümin Yankaç'ın kullandığı 34 NV 0702 plakalı otomobil Amasya-Taşova karayolu Ladik köprüsü mevkiinde kontrolden çıktı. Takla atan otomobil yolun sağında bulunan beton kanala düşerek durabildi.
Sürücü ve yanındaki Yücel Yankaç ile Alicemal Yankaç yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA