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Amasya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Duvara Çarptı: 3 Yaralı

Amasya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Duvara Çarptı: 3 Yaralı
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Amasya'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı ve itfaiye ile sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Amasya'da kontrolden çıkarak duvara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre S.'nin kullandığı 05 AJ 611 plakalı otomobil, Helvacı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı. Ön tekeri kopan otomobil yola savruldu. Kazada sürücü ile yanındaki Kader S. ve Rümeysa Ç. yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hasar gören otomobilde sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye ekibi çıkardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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