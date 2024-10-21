Amasya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı
Amasya'da yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, refüje dalarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Amasya'da yolda kontrolden çıkan otomobil, refüje dalıp çarptığı aydınlatma direğini yere serdi. Kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Muhammed Mustafa Akgül (23) yönetimindeki 02 ADJ 280 plakalı otomobil, Kapıkya köyü mevkiinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje dalıp çarptığı aydınlatma direğini yere serdi.
Kazada yaralanan Akgül, ambulansla kaldırıldığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA