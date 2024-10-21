Üye Girişi
Haberler

Amasya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı

Amasya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, refüje dalarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Amasya'da yolda kontrolden çıkan otomobil, refüje dalıp çarptığı aydınlatma direğini yere serdi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Muhammed Mustafa Akgül (23) yönetimindeki 02 ADJ 280 plakalı otomobil, Kapıkya köyü mevkiinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje dalıp çarptığı aydınlatma direğini yere serdi.

Kazada yaralanan Akgül, ambulansla kaldırıldığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Otomobil Güvenlik 3-sayfa amasya Kaza

AK Parti'li Zeybekci: EYT'nin bu yılki maliyeti 800 milyar liranın üzerinde

EYT'nin maliyeti dudak uçuklatır

 Narin cinayetinde sanıklar için istenen ceza belli oldu

Narin cinayetinde sanıklar için istenen cezalar belli oldu

 Yenidoğan çetesinin skandalları bitmiyor! Cinayetleri fark eden hemşire soluğu bakanlıkta almış

Cinayetleri fark eden hemşire soluğu bakanlıkta almış
3 kadının katili bakın kim çıktı! İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası

İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Beşiktaş muhtemel 11'leri açıklandı mı? GS BJK kadroda kimler var? NARİN CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ MÜ? Narin Güran davası kimler müebbet ceza istendi? Narin Güran annesi, abisi, amcası kaç yıl ceza talep edildi (İDDİANAME)? 22 Ekim Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Ersin Destanoğlu neden yok, sakat mı, cezalı mı? Mert Günok derbide yok mu, neden yok, sakat mı (Galatasaray Beşiktaş)? Mert Günok kaç maç yok? 21-22 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi? Valencia Las Palmas maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Valencia Las Palmas maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Beşiktaş derbide Beşiktaş kalecisi Göktuğ Baytekin mi olacak? Nottingham Forest Crystal Palace maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Nottingham Forest Crystal Palace maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Prof. Dr. Devrim Özkan darp olayı nedir tutuklandı mı? Devrim Özkan darbettiği kadınlar kim? Göktuğ Baytekin kimdir, kaç yaşında? Göktuğ Baytekin hiç Süper Lig maçına çıktı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.