Amasya'da Kontrolden Çıkan Araç Tersakan Çayı'na Uçtu

Amasya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, köprüden Tersakan Çayı'na düştü. Araçta bulunan 2 kız çocuğu, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Amasya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil köprüden Tersakan Çayına uçtu. Ters dönen otomobildeki 2 kız çocuğunu suyun içinden çevreden yetişen vatandaşlar kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde Göllü Bağları Mahallesi'nde 17 yaşındaki E.C adlı kızın kullandığı 05 AAC 648 plakalı otomobil Göllü Bağları köprüsünden demir korkulukları kırıp Tersakan Çayı'na uçtu. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Suyun içinde ters dönen otomobildeki sürücü ve yanındaki 12 yaşındaki M.H adlı kız çocuğunun yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Sudan çıkartılan kızlar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kızların yardımına yetişen vatandaşlardan Kadir Düzgün, "Araç yoldan gelirken köprüden düşmüş. Bir arkadaş çocukları araçtan çıkarmıştı. Bende yukarı çıkmalarına yardımcı oldum. Çocukların sağlık durumu iyiydi" dedi.

Araç vinç yardımıyla sudan çıkartıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
