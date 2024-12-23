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Amasya'da Kontrol Noktasında 4 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Amasya'da polis kontrol noktasında durdurulan bir otomobilde Afganistan uyruklu 4 kaçak göçmen bulundu. Sürücü ve yanında bulunan bir kişi gözaltına alındı. Göçmenler Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edilecek.

Amasya'da durdurulan otomobilden 4 kaçak göçmen çıktı

AMASYA - Amasya'da polis kontrol noktasında durdurulan bir otomobilin arka koltuğunda Afganistan uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü ve yanındaki şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, doğu illerinden İstanbul yönüne doğru gitmekte olan bir otomobil, Amasya girişinde kontrol noktasında polisler tarafından durduruldu. Otomobilin arka koltuğunda 4 kaçak göçmen bulundu. Gözaltına alınan göçmenler ve Samsun nüfusuna kayıtlı sürücü M.C. ile yanındaki Malatya nüfusuna kayıtlı Ş.N.E. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaçak göçmenlerin adli ve idari işlemlerin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi.

Amasya polisi aynı noktada 5 gün önce durdurduğu bir minibüste de 20 kaçak göçmen yakalamıştı.

Amasya'da Kontrol Noktasında 4 Kaçak Göçmen Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK - 3.Sayfa
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