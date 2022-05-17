Amasya'da Kızlar Sarayı'nda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Amasya'da Kızlar Sarayı'nda çıkan yangın söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Amasya'da Kızlar Sarayı'nda çıkan yangın söndürüldü

Amasya'da tarihi Kızlar Sarayı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü.

AMASYA (İHA) - Amasya'da tarihi Kızlar Sarayı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Harşena Dağı'nda bulunan Kral Kaya Mezarları'nın altındaki tarihi Kızlar Sarayı'nın içinde bulunan kafede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü.

Amasyalılara korku dolu anlar yaşatan yangında dumandan etkilenen bir vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tüyleri yanan bir kediye ise vatandaşlar müdahale etti.

Amasya Belediyesi ve çevre belediyelerin itfaiye ekiplerinin seferber edildiği yangını söndürme çalışmalarını takip eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Yangın kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybı yok. Şu an itibariyle herhangi bir risk, tehlike söz konusu değil. Geçmiş olsun" dedi.

Vali Masatlı, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını belirtti. - AMASYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Toros Dağları, İtfaiye, Amasya, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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