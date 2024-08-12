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Amasya'da Kırmızı Işıkta Bekleyen Araçların Arasına Dalan Otomobilde 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Amasya'da meydana gelen kazada bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına hızla daldı. Kazada aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Amasya'da bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına hızla daldı. Tırın altına giren otomobildeki aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Suluova otogar kavşağında meydana gelen kazada Muzaffer Can Korkmaz yönetimindeki 34 KD 4391 plakalı Volswagen Passat marka otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına hızla daldı. Önce bir otomobile çarpan otomobil, ardından çöp tırının dorsesinin altına girdi. Kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobil, çöp tırının altından kepçeyle çıkartıldı. Kazada araçtaki ailenin 5 yaşındaki çocukları Umut Ege Korkmaz hayatını kaybederken, araçtaki sürücü, eşi Belgin ile çocukları Mert Korkmaz da ağır yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları Suluova Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, talihsiz çocuğun cenazesi ise yapılan inceleme sonrası hastane morguna götürüldü.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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