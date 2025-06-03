Amasya'da kereste yüklü tır devrildi: 2 yaralı

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde kereste yüklü tırın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Taşova'ya bağlı Boraboy köyü mevkisinde seyir halinde olan O.K.'nınkullandığı 05 ABF 160 plakalı SCANİA marka tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajda yan yattı. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan 15 yaşındaki oğlu F.K. da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, AFAD ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından önce Taşova Devlet Hastanesi'ne, ardından Amasya Şerefeddin Sabuncuoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.