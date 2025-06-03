Amasya'da Kereste Yüklü Tır Devrildi: 2 Yaralı

Amasya'da Kereste Yüklü Tır Devrildi: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Taşova ilçesinde kereste yüklü bir tırın devrilmesi sonucu sürücü ve oğlu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde kereste yüklü tırın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Taşova'ya bağlı Boraboy köyü mevkisinde seyir halinde olan O.K.'nın(39) kullandığı 05 ABF 160 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajda yan yattı. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan 15 yaşındaki oğlu F.K. da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, AFAD ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından önce Taşova Devlet Hastanesi'ne, ardından Amasya Şerefeddin Sabuncuoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü

Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı

Üniversite birincisi gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
Halit Ergenç, çocukları İçin sakin kaldı, tavrıyla alkış topladı

Çocukları için devreye girdi! Mahremiyet ihlaline rest çekti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Nihat Kahveci'den Aziz Yıldırım'a: Sen Fenerbahçe'nin kendisi değilsin

Nihat Kahveci Aziz Yıldırım'a fena salladı
Zincir markette skandal! Tavukları güneşin altında beklettiler

Yine bir zincir market yine skandal
Üniversiteli Sena'nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevden uzaklaştırıldı

Sena'nın intihar notunda işaret ettiği isimle ilgili ilk karar
Hollanda'da hükümet düştü

Sığınmacılarla ilgili anlaşmazlık Avrupa ülkesinde hükümet düşürdü
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti

Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı
Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

Prensipte anlaştı! İşte Dzeko'nun yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.